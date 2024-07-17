Экскурсию по сыроварне Джея Клоуза провели для жителей Солнечногорска
Сельскохозяйственный туризм развивают в Солнечногорске. Жители и гости муниципалитета посетили бесплатную экскурсию по сыроварне «33 сыра от Джея».
Основатель сыроварни Джей Клоуз провел гостей по территории своей фермы и познакомил с ее обитателями. Участники экскурсии узнали от сыровара секреты технологического процесса, условия и правила хранения сыров. Гости продегустировали несколько видов сыров ручной работы из натуральных продуктов.
«Агротуризм сейчас — одно из самых популярных направлений туризма в Московской области. Это прекрасная возможность отдохнуть от городской суеты, узнать, как вести свое фермерское хозяйство. В целях популяризации данного направления на 2024 год разработана программа, в рамках которой экотуристские предприятия получат всевозможную поддержку и помощь в получении грантов и субсидий на развитие, а гостей и жителей нашего муниципалитета ждут знакомства с фермерскими хозяйствами, включающие ознакомление с процессом производства», — рассказал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.
Экскурсия прошла в рамках программы по развитию сельскохозяйственного туризма в 2024 году. Организаторы — отдел туризма Управления промышленности, инвестиций и туризма администрации Солнечногорска.
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