Экскурсию по сыроварне Джея Клоуза провели для жителей Солнечногорска

Основатель сыроварни Джей Клоуз провел гостей по территории своей фермы и познакомил с ее обитателями. Участники экскурсии узнали от сыровара секреты технологического процесса, условия и правила хранения сыров. Гости продегустировали несколько видов сыров ручной работы из натуральных продуктов.

«Агротуризм сейчас — одно из самых популярных направлений туризма в Московской области. Это прекрасная возможность отдохнуть от городской суеты, узнать, как вести свое фермерское хозяйство. В целях популяризации данного направления на 2024 год разработана программа, в рамках которой экотуристские предприятия получат всевозможную поддержку и помощь в получении грантов и субсидий на развитие, а гостей и жителей нашего муниципалитета ждут знакомства с фермерскими хозяйствами, включающие ознакомление с процессом производства», — рассказал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.