Экскурсию по предприятию ЖКХ провели для школьников в Балашихе

Ученики седьмого класса гимназии № 1 имени Баландина получили уникальную возможность посетить предприятие «Благоустройство-Балашиха». Экскурсия прошла в рамках всероссийского проекта «Билет в будущее», направленного на профориентацию школьников и знакомство с различными профессиями.

Заместитель директора предприятия Максим Ахантьев провел для ребят увлекательную экскурсию, в ходе которой познакомил их со спецификой работы в сфере городского хозяйства. Он рассказал о том, как важно поддерживать чистоту и порядок в городе, особенно в преддверии зимнего периода, когда коммунальные службы сталкиваются с особыми вызовами.

«На балансе компании сейчас более 200 единиц техники, которая обеспечивает жизнедеятельность города и порядок в общественных пространствах. Такие экскурсии расширяют кругозор детей. Это и интересно, и полезно. Ребята понимают, что чистота города — это не только наша работа, но и вклад каждого жителя», — отметил Максим Ахантьев.

В ходе экскурсии школьники смогли увидеть рабочую технику в действии и узнать о процессе подготовки коммунальных служб к зимним условиям. Ученики пообщались с коллективом предприятия, а также получили возможность покататься на тракторах, погрузчиках и самосвалах, что стало для них настоящим открытием.

«Здесь находится очень много интересных машин, которые помогают нашему городу оставаться чистым в любое время года. Нас прокатили на разной технике. Меня научили даже поднимать ковш, тянуть и открывать его. Это было очень познавательно», — поделилась своими впечатлениями ученица седьмого «М» класса Лиза Лазовская.

Экскурсия не только позволила ребятам увидеть работу коммунальных служб изнутри, но и вдохновила их на размышления о будущей профессии. Цикл профориентационных экскурсий для учащихся седьмых-восьмых классов будет продолжен по всей Московской области в муниципальных бюджетных учреждениях, отвечающих за содержание городских территорий. Такие мероприятия играют важную роль в формировании у молодежи понимания значимости различных профессий и ответственности за общее благо.