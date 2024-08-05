Экскурсию по предприятию «Энергомаш» организовали для детей в Химках

Ученики «Летней Космической Школы» посетили с экскурсией научно-производственное объединение «Энергомаш» в городском округе Химки. Дети узнали историю создания предприятия и детально рассмотрели легендарные двигатели.

На предприятии «Энергомаш» воспитанникам космической школы провели экскурсию. Им рассказали, как развивалось отечественное ракетостроение и представили знаменитые модели двигателей в натуральную величину. Также ребята прослушали лекцию о жизни и карьере инженера и ученого Валентина Глушко.

Школьников провели и на территорию научно-производственного объединения имени Семена Алексеевича Лавочкина. Им показали космические аппараты, которые курсировали между луной и Землей, передавая материалы для исследования. Ребята рассмотрели вблизи первый марсоход, солнечный парус и копию «Луны-25».

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