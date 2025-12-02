Экскурсию по пожарной части провели для школьников в Звенигороде

Ученики школы «КвантУМ» побывали на экскурсии, которую провели огнеборцы 318-й пожарно‑спасательной части «Мособлпожспас» в Звенигороде. Во время мероприятия ребята, интересующиеся техникой и моделированием, познакомились с устройством спецмашин и оборудования.

Огнеборцы продемонстрировали работу гидравлического инструмента для деблокировки пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях. Школьники также познакомились с устройством систем подачи воды и пены.

Особый интерес у ребят вызвали пожарные машины. Дети осмотрели их комплектацию, посидели в кабинах и смогли почувствовать себя членами боевого расчета. В конце встречи школьники задавали вопросы о профессиональных требованиях к спасателям и о том, как обращаться с техническими средствами.

По словам заместителя начальника части Романа Ларионова, такие мероприятия важны: они не только напоминают детям о правилах безопасности, но и дают возможность наглядно показать современные инженерные решения и технологии, которые применяют в спасательных операциях.