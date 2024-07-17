Экскурсию по пожарной части провели для подростков в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Активисты «Молодой Гвардии» Солнечногорска совместно с сотрудниками клуба «Коннект» из Молодежного центра «Возрождение» организовали интерактивную встречу по профориентации в рамках проекта «Моя карьера». Порядка 30 подростков из трудового отряда «Чистогорье» посетили экскурсию по пожарной части.

Экскурсию провели в преддверии 97-летия со дня образования Государственного пожарного надзора. Сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы рассказали о специфике своей работы и показали устройство пожарной машины.

Специалисты обучили школьников правильному использованию огнетушителя и напомнили правила противопожарной безопасности. Ребята также примерили пожарное снаряжение и каски, потушили условный пожар и сыграли в «Крестики-нолики» с помощью огнетушителей.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
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«Мы рассказали про нашу службу, действующие боевые пожарные подразделения, показали условия осуществления служебной деятельности. Это полезно и в качестве патриотического воспитания подрастающего поколения», — отметил главный государственный инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Солнечногорск Дмитрий Нилов.

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