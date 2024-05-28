Экскурсию по Мострансавто провели для школьников в Люберцах

Увлекательную экскурсию по филиалу старейшей компании Мострансавто в Люберцах провели для подмосковных школьников. Сотрудники предприятия рассказали ребятам об автобусах и других видах городского транспорта, а также познакомили с нюансами своей работы.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, экскурсию организовали в рамках проекта «День Без Турникетов» — мероприятия на котором школьники могут познакомиться с ведущими работодателями и актуальными для экономики региона профессиями.

Ребятам также показали, как ремонтируются автобусы. На специальной платформе автомеханики продемонстрировали, как проходит техническое обслуживание городского транспорта.

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