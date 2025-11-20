Экскурсию по Мособлдуме провели для школьников из Балашихи

Экоактивисты узнали о работе законодательного собрания и о том, как рассматриваются и принимаются важные для региона законы, побывали в зале заседаний и залах фракций, углубили знания об истории Подмосковного парламентаризма.

Завершилась экскурсия лекцией на тему «Экологическое просвещение в Московской области», которую провел Владимир Шапкин. Он поделился с ребятами тонкостями законотворческого процесса, рассказал о работе комитета и о принятых в сфере экологии законах. По словам депутата, школьники задавали интересные вопросы, что свидетельствует о реальном интересе к теме.

Для школьников была организована интеллектуальная игра, проверявшая логику и знания о Московской области.