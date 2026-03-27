Экскурсию по коммунальному предприятию провели для школьников в Пушкино

Сотрудники предприятия встретили гостей на территории ремонтной базы. Для школьников организовали показ специализированной техники, которая выходит на улицы округа в летний период. Ребята осмотрели самосвалы, пылесосы и тракторы, а также побывали в ремонтных мастерских и складских помещениях, где обычно хранятся агрегаты.

Особый интерес у детей вызвало знакомство с устройством машин изнутри. Каждый желающий смог забраться в кабину и рассмотреть приборную панель.

«Мы рассказали ребятам, какие навыки нужны, чтобы управлять такой техникой. Важно, что они видят не только красивую картинку, но и понимают, сколько усилий стоит за чистотой в округе», — рассказали специалисты учреждения.

Экскурсия стала частью проекта «Первые в профессии», который реализует общероссийское «Движение первых». Подобные встречи помогают школьникам познакомиться с работой местных предприятий и сделать осознанный выбор будущей специальности.