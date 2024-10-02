Экскурсию по городу во Всемирный день туризма провели для жителей Мытищ

Во Всемирный день туризма Мытищинский историко-художественный музей пригласил всех желающих на увлекательную экскурсию по памятным местам центральной части города. Участники мероприятия получили уникальную возможность пополнить свои знания о значимых объектах Мытищ, узнать об авторах памятников и интересных деталях их создания.

Экскурсионная фотопрогулка позволила местным жителям и гостям города не только насладиться видом памятников, но и оценить ландшафтный дизайн парка Мира и набережной реки Яузы. Особое внимание привлекли белые лебеди, поселившиеся на реке и радующиеся дождливой погоде.

Набережная Яузы напомнила участникам об историческом волоке из Яузы в Клязьму и «мытной» пошлине, а также о строительстве первого самотечного водопровода, который снабжал Москву водой из знаменитых мытищинских ключей. В ходе познавательной экскурсии участники узнали много нового о культуре и истории родного края.

Кроме того, фотографии, сделанные участниками пешеходной экскурсии, будут распечатаны в виде открыток и станут доступны для приобретения в музее. Это позволит сохранить воспоминания о замечательной прогулке и поделиться ими с близкими.

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