Экскурсию по дворцу культуры провели для детей из семейного центра в Балашихе

Ребята из семейного центра «Непоседы» посетили Дворец культуры «Балашиха» для профориентационной экскурсии. Мероприятие, организованное совместно с фондом «Хранители детства», позволило юным гостям ближе познакомиться с творческими профессиями.

Во время визита школьники узнали о том, как трудятся костюмеры, режиссеры, звукорежиссеры, осветители, гардеробщики, работники сцены и кассиры. Каждую должность подробно разобрали: какие обязанности выполняют специалисты, какие знания и навыки необходимы в каждой из профессий, какие этапы подготовки востребованы на практике.

«Мы рассказали ребятам об богатой истории нашего дворца культуры и познакомили их с реальными профессиями, которые помогают театрам и концертным залам жить и дышать. Помимо теории, для гостей провели театральный мастер-класс», — поделилась директор Дворца культуры «Балашиха» Анна Панина.

Помимо этого, дети подготовили собственное выступление и попробовали выйти на сцену. Это позволило ребятам проявить индивидуальность, поучиться публичному выступлению и реализовать творческие замыслы в безопасной и поддерживающей атмосфере.