Экскурсию по даче композитора Глиэра провели в Люберцах

Всего в нескольких километрах от шумной столицы прячется место, где время будто замирает. В рамках маршрута «Малаховка — Красково: неизвестное рядом» участники экскурсии побывали на даче великого композитора Рейнгольда Глиэра.

Экскурсанты не просто посмотрели экспонаты, а по‑настоящему прикоснулись к живой истории. Здесь нет привычной музейной дистанции: потомки композитора встречают гостей как родных. За чашкой ароматного чая они делятся семейными воспоминаниями, показывают редкие снимки и рассказывают о Глиэре не как о фигуре из учебника, а как о заботливом отце и гостеприимном хозяине.

Участников привлекает уникальный формат экскурсии: камерные группы, живое общение и минимум шаблонов. Сюда возвращаются снова и снова, чтобы вновь ощутить это тепло.

Экскурсия — результат сотрудничества потомков семьи Глиэра и Музея истории и культуры Малаховки: вместе им удается сохранить не сухие факты, а атмосферу дома. И для гостей это не просто прогулка, а редкий шанс увидеть историю без прикрас — такой, какой она живет в памяти семьи.