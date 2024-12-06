Экскурсию по больнице провели для учеников медицинских классов в Мытищах

Экскурсия учеников профильного десятого класса лицея № 34 в Мытищинскую больницу стала первым шагом в сотрудничестве двух учреждений. Встречи по профориентации со студентами медицинских колледжей и высших учебных заведений проходят здесь на постоянной основе, а вот десятиклассники пришли впервые. Главный врач Ольга Мисюкевич рассказала им о постулатах, которых необходимо придерживаться в профессии врача и ответила на вопросы школьников, в том числе и по классификации деятельности. Например, можно ли назвать врачом стоматолога?

«Безусловно, ведь ветеринар — это тоже врач. От профессионализма врача-стоматолога зависит здоровье и жизнь пациента. Даже удаление зуба может навредить и привести к летальному исходу. Любая специализация, связанная с лечением, требует профессионализма и знаний, чуткости и эмпатии. Но выбор профессии должен быть осознанным», — ответила Ольга Мисюкевич, главный врач Мытищинской больницы.

Полуторачасовая встреча была очень насыщенной. Ольга Мисюкевич рассказала участникам и о личном, многолетнем опыте в профессии.

«Учиться на врача нужно только тогда, когда вы полностью уверены в себе. Троечникам в этой профессии не место. Еще подростком решила связать жизнь с медициной. До того, как стать главврачом, прошла все этапы, работала и санитаркой и акушеркой, не отказывалась ни от какой работы. И по-прежнему люблю свое дело, придерживаюсь важных моральных принципов, уважаю и переживаю за пациентов. Самое большое счастье, когда тебе говорят спасибо», — поделилась Ольга Мисюкевич.

Подобных мероприятий у учащихся профильного класса лицея № 34 впереди немало, уже в ближайшее время они увидят работу врачей «изнутри», посетив отделения Мытищинской больницы.

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