Экскурсию по автопарку коммунальной техники провели для школьников в Чехове

Для учеников седьмого класса лицея № 4 организовали экскурсию по предприятию «Чеховское благоустройство». Вместе с учащимися автопарк осмотрели глава округа Михаил Собакин и представители администрации.

Директор управляющей компании «Чеховское благоустройство» рассказал гостям о предназначении машин, находящихся в автопарке. Всю технику уже подготовили к зиме: на тракторы установили специальное оборудование для чистки дорог и уборки снега. Школьникам также показали прицеп-дробилку для измельчения спиленных веток, моечные аппараты, которыми оснащают машины малой механизации для мытья тротуаров и пешеходных дорожек.

Знакомить детей с работой муниципальных предприятий, которые ежедневно обеспечиваю чистоту и порядок начали по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Ребята увидели, как работает техника. Специалисты показали им процесс отсыпки дорог асфальтной крошкой и последующей ее утрамбовки. Помимо этого, ученикам разрешили посидеть в кабинах машин и даже попробовать управлять техникой.

«Мы обязательно продолжим такие мероприятия и покажем нашим школьникам работу всех коммунальных служб, которые задействованы в обеспечении комфорта наших жителей и наведении чистоты в округе», — отметил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.