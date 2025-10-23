Экскурсию на завод красок провели для школьников в Балашихе

Ученики десятого класса школы № 26 совершили увлекательную экскурсию на завод красок «Акзо Нобель Декор», расположенный в Балашихе. Мероприятие прошло в рамках цикла профориентационных встреч, направленных на знакомство школьников с реальными производственными предприятиями и возможностями профессионального роста.

Во время экскурсии ребята посетили производственную лабораторию и стали свидетелями работы специалистов в реальном времени. Особым опытом для учащихся стало возможность попробовать себя в роли маляров, получив практические навыки и представление о профессии.

«Сотрудники предприятия провели для нас подробный инструктаж по технике безопасности и обеспечили всеми необходимыми средствами защиты. Экскурсия оставила исключительно приятные впечатления. „Акзо Нобель“ демонстрирует высокий уровень организации производства, заботы о сотрудниках и окружающей среде», — поделилась своими впечатлениями одна из участниц экскурсии.

Школьники познакомились с современным высокотехнологичным оборудованием завода: линиями розлива продукции, автоматизированными системами контроля качества, а также техникой смешивания компонентов. Представители компании подробно рассказали о производственных процессах и инновационных разработках, ответили на все вопросы гостей.

«Акзо Нобель Декор» — один из крупнейших российских производителей лакокрасочных материалов. Его структурное подразделение, расположенное в Балашихе, играет важную роль в развитии отрасли и внедрении современных технологий.