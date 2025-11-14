Экскурсию на станцию обезжелезивания ВЗУ провели для школьников в Можайске

Генеральный директор АО «Мособлтепло» Андрей Королев провел экскурсию для учеников 10 класса средней общеобразовательной школы № 3 Можайского округа. Ребята посетили современную станцию обезжелезивания водозаборного узла на улице Полосухина, который обеспечивает чистой водой более 14 тысяч жителей муниципалитета.

Старшеклассникам рассказали о том, как устроен комплекс и каким оборудованием его оснастили. Отдельное внимание уделили знакомству с новыми технологиями и элементами искусственного интеллекта, которые обеспечивают бесперебойную и эффективную работу узла.

Помимо этого, школьникам продемонстрировали спецавтомобили. Их оснастили самым передовым оборудованием для оперативного реагирования в аварийных ситуациях.

«Бесперебойная работа всего водозаборного комплекса — это основа стабильного водоснабжения и высокого качества жизни в нашем округе. Мы держим этот вопрос на особом контроле», — подчеркнул Андрей Королев.

Отметим, что благодаря работе 48 водозаборных узлов с 60 артезианскими скважинами доступ к качественной воде имеют около 92% жителей Можайского муниципального округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в регионе реализуют масштабную государственную программу модернизации систем водоотведения.