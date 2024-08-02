Экскурсию на сап-бордах по реке Пахре провели для жителей Домодедова

Центр военно-патриотического воспитания городского округа Домодедово провел для жителей экскурсию на сап-бордах по реке Пахре. Ее организовали совместно с Домодедовским отделением Русского географического общества.

Благодаря этой акции участники получили возможность изучить не только историю самого округа, но и отдельных его частей. На этот раз исследовали село Ям, Старосъяново и Новленское.

Жители Домодедова провели свой вечер, изучая историю, любуясь живописными видами округа и наслаждаясь водными просторами. Это мероприятие объединило людей изучения родного края и спорта.

Участники отметили, что сплав по реке Пахре стал не только увлекательным досугом, но и способом укрепления сообщества жителей городского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».