Экскурсию на производство звуковых колонок провели для женщин-предпринимателей в Мытищах
Участницы общероссийского сообщества «Нежный бизнес» посетили предприятие по производству акустических систем «Гагарин Урал Завод» в Мытищах. Они узнали об особенностях создания звукового оборудования.
Встречу приурочили ко Дню российского предпринимательства. Гости узнали о тонкостях производства динамиков и сабвуферов. Им также показали портативную звуковую колонку «Чкалов», которую разработал один из инженеров предприятия.
Наибольший интерес вызвала разработка NasDac — своего рода кибермобиль, оснащенный современным звуковым оборудованием. Изначально установка задумывалась как самостоятельная звуковая акустика, но и инженеры решили оснастить устройство сидениями, сенсорной панелью и колонками.
«Очень приятно видеть представителей осознанного предпринимательства. Компания крупная, большая, где присутствует социальная ответственность. В Мытищах благодаря администрации округа создана атмосфера для развития предпринимательской деятельности. Мы помним, что предпринимательский опыт — это экономическая стабильность и независимость муниципалитета, страны, региона в целом», — отметила председатель координационного совета по развитию женского предпринимательства Московского областного регионального отделения «Союз Женщин России», руководитель регионального сообщества «Нежный Бизнес» Наталья Муравьева.
Генеральный директор предприятия Юрий Логинов рассказал о планах и важности развития отечественного акустического оборудования, реализации благотворительных и социальных проектов, которые играют важную роль для предприятия.