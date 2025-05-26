Экскурсию на производство звуковых колонок провели для женщин-предпринимателей в Мытищах

Участницы общероссийского сообщества «Нежный бизнес» посетили предприятие по производству акустических систем «Гагарин Урал Завод» в Мытищах. Они узнали об особенностях создания звукового оборудования.

Встречу приурочили ко Дню российского предпринимательства. Гости узнали о тонкостях производства динамиков и сабвуферов. Им также показали портативную звуковую колонку «Чкалов», которую разработал один из инженеров предприятия.

Наибольший интерес вызвала разработка NasDac — своего рода кибермобиль, оснащенный современным звуковым оборудованием. Изначально установка задумывалась как самостоятельная звуковая акустика, но и инженеры решили оснастить устройство сидениями, сенсорной панелью и колонками.