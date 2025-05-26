Экскурсию на производство звуковых колонок провели для женщин-предпринимателей в Мытищах

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Участницы общероссийского сообщества «Нежный бизнес» посетили предприятие по производству акустических систем «Гагарин Урал Завод» в Мытищах. Они узнали об особенностях создания звукового оборудования.

Встречу приурочили ко Дню российского предпринимательства. Гости узнали о тонкостях производства динамиков и сабвуферов. Им также показали портативную звуковую колонку «Чкалов», которую разработал один из инженеров предприятия.

Наибольший интерес вызвала разработка NasDac — своего рода кибермобиль, оснащенный современным звуковым оборудованием. Изначально установка задумывалась как самостоятельная звуковая акустика, но и инженеры решили оснастить устройство сидениями, сенсорной панелью и колонками.

Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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«Очень приятно видеть представителей осознанного предпринимательства. Компания крупная, большая, где присутствует социальная ответственность. В Мытищах благодаря администрации округа создана атмосфера для развития предпринимательской деятельности. Мы помним, что предпринимательский опыт — это экономическая стабильность и независимость муниципалитета, страны, региона в целом», — отметила председатель координационного совета по развитию женского предпринимательства Московского областного регионального отделения «Союз Женщин России», руководитель регионального сообщества «Нежный Бизнес» Наталья Муравьева.

Генеральный директор предприятия Юрий Логинов рассказал о планах и важности развития отечественного акустического оборудования, реализации благотворительных и социальных проектов, которые играют важную роль для предприятия.

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