Экскурсию на производство лифтов провели для школьников в Лыткарине

Ученики лыткаринской гимназии № 7 посетили местное производственное предприятие «Евролифтмаш». В ходе экскурсии ребята познакомились с процессом производства лифтов и узнали о всех этапах их изготовления.

Школьникам провели экскурсию по цехам, где они смогли увидеть, как изготавливаются лифты — начиная с создания мелких деталей и лазерной резки, заканчивая тестированием готовых изделий. Учащиеся активно задавали вопросы, проявляя интерес к каждой детали производственного процесса. Они узнали, что правильно настроенные лифты абсолютно безопасны и никогда не упадут, а также обсудили свои страхи и развеяли распространенные мифы о лифтах.

Наибольшее впечатление на детей произвело тестирование скоростных лифтов. Во время этого процесса они увидели, как кабина движется в шахте, и даже испытали эффект «падения», что стало для них увлекательным опытом.

Прогулка по цеху с образцами продукции позволила гимназистам осознать, что профессия инженера — это не только технические навыки, но и творческий подход. Многие из учащихся заявили о своем намерении изучать эту специальность после окончания школы, вдохновленные тем, что увидели.

«Евролифтмаш» был основан в 2011 году в Лыткарине и с тех пор зарекомендовал себя как один из ведущих отечественных производителей лифтового оборудования. Предприятие активно внедряет инновации, включая новые узлы безопасности, такие как ограничители скорости и ловители, которые повышают надежность лифтов.