Экскурсию на подстанцию скорой помощи провели для школьников в Люберцах

Девятиклассники гимназии № 5 из Люберец приняли участие в профориентационном проекте. Они познакомились с работой медиков, первыми оказывающих помощь людям.

Встречу организовали в рамках областного просветительского проекта «Пора все знать». Его инициатором выступили Московский областной центр общественного мониторинга медицинской деятельности и Люберецкая подстанция скорой помощи.

Школьники узнали о деталях работы специалистов, ознакомились с алгоритмом действий при оказании первой медицинской помощи, в том числе сердечно-легочной реанимации. Также им удалось отработать эти навыки на практике.

В финале мероприятия для них организовали экскурсию. На ней показали работу диспетчеров, а также оснащение реанимобиля, рассказали о его возможностях.