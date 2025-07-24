Экскурсию на металлургический завод провели для школьников в Королеве

Компания «Иплана» пригласила детей сотрудников на производство, чтобы познакомить их с работой родителей. Экскурсия вызвала такой живой отклик, что руководство предприятия решило сделать такие Дни открытых дверей регулярными.

Познакомиться с работой компании смогут не только семьи работников, но и школьники, студенты профильных колледжей и вузов. Гостям продемонстрируют, как создаются алюминиевые изделия для автомобилестроения, архитектуры, медицины и спорта. А студенты получат возможность применить теоретические знания на практике, наблюдая за реальными производственными процессами.

Основатель «Ипланы» Дмитрий Василевский отметил, что в промышленности очень остро ощущается кадровый дефицит, поэтому важно, чтобы молодое поколение знакомилось с производством не только по учебникам, но и в цехах. «Сегодня дети — наши гости, а завтра, возможно, станут частью команды», — сказал он.

«Иплана» успешно работает на рынке с 1993 года и является одним из ведущих металлургических предприятий Подмосковья. Компания специализируется на производстве, обработке и переработке алюминиевых профилей, стальных листов и изделий и значимый вклад в развитие промышленности региона.