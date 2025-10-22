Экскурсию на машиностроительный завод провели для школьников в Балашихе

В военно-промышленной корпорации «НПО Машиностроение» состоялось профориентационное мероприятие для учеников десятого класса школы № 32 из Балашихи. Школьники получили уникальную возможность познакомиться с работой одного из ведущих отечественных предприятий ракетно-космической отрасли, что стало важным шагом в формировании их профессиональных интересов и планов на будущее.

Центральной темой экскурсии стало знакомство с богатой историей развития предприятия и его вкладом в ракетно-космическую науку. Особое внимание уделили деятельности выдающегося ученого, академика АН СССР Владимира Челомея, чьи разработки стали фундаментом для создания мощных ракет дальнего действия и значительно укрепили позиции страны в космической сфере.

В ходе экскурсии школьники узнали не только об исторических этапах создания ракетных систем, но и познакомились с современными инновациями в области космических технологий. Представители корпорации подробно рассказали о принципах работы новейшего технического оборудования, а также о перспективах развития отрасли, что позволило ребятам увидеть, каким образом наука и техника связаны с реальной практикой.

Особое внимание было уделено взаимодействию с научно-образовательным кластером корпорации, в частности с Аэродинамическим факультетом МГТУ имени Н. Э. Баумана, который играет ключевую роль в подготовке молодых специалистов.

Представители факультета рассказали о программах обучения и возможностях для студентов, подчеркнув важность непрерывного образования и исследований в области аэродинамики и космических технологий.