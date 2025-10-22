Экскурсию на коммунальное предприятие провели для школьников в Воскресенске
Серию профориентационных мероприятий для учащихся организовало Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. В Воскресенске школьники посетили муниципальное учреждение «Благоустройство и озеленение».
Ученики школы «Горизонт» и участники «Движения первых» познакомились с работой предприятия. Ребятам рассказали о важности и сложности труда в сфере коммунального хозяйства, о внедрении цифровых технологий в работу коммунальных служб, а также продемонстрировали технику, с помощью которой поддерживают чистоту и порядок на территории городского округа.
«Главная задача — чтобы подрастающее поколение увидело, как мы работаем, и вместе с нами стремилось сделать город чище и ухоженнее», — рассказал главный инженер МБУ «Благоустройство и озеленение». Сергей Плещеев.
Школьникам подробно объяснили, как функционирует оборудование, и даже предоставили возможность посидеть в кабинах некоторых спецмашин.