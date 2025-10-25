Экскурсию на коммунальное предприятие провели для школьников в Павловском Посаде

В рамках профориентационной программы ученики школ посетили МБУ «Благоустройство Павловский Посад». Во время экскурсии ребята познакомились с работой специалистов, которые поддерживают порядок и чистоту на улицах города.

Школьникам показали специализированную технику, которую применяют для уборки территорий муниципалитета. Помимо этого, ребята побеседовали с сотрудниками предприятия. Водители, операторы машин и другие специалисты рассказали об особенностях своей работы, поделились опытом и ответили на все интересующие вопросы.

Подобные экскурсии помогают молодым людям получить представление о востребованных профессиях и оценить важность труда сотрудников коммунальных служб. Профориентационное мероприятие провели при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и партии «Единая Россия».