Экскурсию на коммунальное предприятие провели для школьников в Мытищах

В рамках акции «Первые за чистое Подмосковье» восьмиклассники гимназии № 1 в Мытищах побывали на экскурсии в МБУ «Лесопарковое хозяйство». Ребятам рассказали о подготовке коммунальных служб к зимнему сезону и показали специализированную технику.

Инициатором проведения мероприятия стал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Организовало экскурсию Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

По словам директора МБУ «Лесопарковое хозяйство» Дмитрия Козечко, посещая такие предприятия, школьники знакомятся с важными аспектами жизнедеятельности города и функционирования коммунальных служб.

«Дети не только увидели технику, но и познакомились с многообразием профессий — от дворников до диспетчеров. Они поняли, насколько сложный труд — содержать город в чистоте», — добавил Дмитрий Козечко.

Классный руководитель 8 «Д» класса Елена Горбунова отметила, что для ребят очень важно было увидеть, как работает техника и понять, как наводят порядок в городе.

«У нас очень сплоченный класс, детям всегда интересно новое. Кроме того, посещение подобных предприятий будет способствовать формированию у них чувства ответственности за себя и товарищей во время игр на городских территориях», — подчеркнула педагог.

В конце экскурсии Дмитрий Козечко отметил, что на время летних каникул подростки могут трудоустроиться в Леспаркхозе и помогать специалистам благоустраивать город.