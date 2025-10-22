Экскурсию на коммунальное предприятие провели для школьников в Можайске

С инициативой проведения таких профориентационных мероприятий выступило Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья. В Можайске учащиеся посетили «Единый дорожно-транспортный центр».

Школьников познакомили с работой предприятия, которое следит за чистотой и порядком на улицах города. Ребятам продемонстрировали специализированную технику, которая ежедневно выходит на маршруты для комплексной уборки территорий. Подростки даже получили возможность посидеть в кабине самосвала, трактора или асфальтоукладчика.

Директор «ЕДТЦ» Михаил Капустин и его заместитель Евгений Майборода объяснили школьникам, для каких работ используются конкретные машины и особенности каждой из них, а также ответили на многочисленные вопросы юных гостей.

В завершение мероприятия состоялось чаепитие со сладостями, во время которого ребята поделились впечатлениями. Каждому вручили небольшой сувенир на память о визите.

«Главное, что мальчишки и девчонки после экскурсии задумались о важности труда. О том, что чистота на улицах — это результат чьей-то работы, часто невидимой, но такой необходимой», — отметил глава Можайского округа Денис Мордвинцев.