Экскурсию на фабрику миниатюрной живописи провели для пенсионеров из Красногорска
На фабрике в селе Федоскино в городском округе Мытищи создают лаковые шкатулки, на которых рисуют уникальные миниатюры, а также производят другие изделия. Участники клуба «Активное долголетие» из Красногорска отправились туда на экскурсию.
Поездку организовала администрация городского округа Красногорск и партия «Единая Россия».
«Отправляем наших долголетов в очередное удивительное путешествие. Сегодня они посетят село Федоскино. Их ждет очень интересная программа. Они поучаствуют в мастер-классах. Несмотря на дождливую погоду, я уверен, что у них будет великолепное настроение, поездка произведет на них впечатление», — сказал руководитель Красногорского отделения клуба «Активное долголетие» Богдан Андриянов.
Мастера на фабрике покрывают миниатюрные картины несколькими слоями лака, что делает их очень яркими и прочными. При росписи они используют сусальное золото и перламутр. Пенсионеры не только побывали на экскурсии, но и смогли почувствовать себя художниками, посетив мастер-класс.
Отметим, что на этой неделе такие экскурсии проведут еще для 200 человек. Также для участников клуба уже готовят новогодние сюрпризы.