Экскурсию на фабрику миниатюрной живописи провели для пенсионеров из Красногорска

На фабрике в селе Федоскино в городском округе Мытищи создают лаковые шкатулки, на которых рисуют уникальные миниатюры, а также производят другие изделия. Участники клуба «Активное долголетие» из Красногорска отправились туда на экскурсию.

Поездку организовала администрация городского округа Красногорск и партия «Единая Россия».

«Отправляем наших долголетов в очередное удивительное путешествие. Сегодня они посетят село Федоскино. Их ждет очень интересная программа. Они поучаствуют в мастер-классах. Несмотря на дождливую погоду, я уверен, что у них будет великолепное настроение, поездка произведет на них впечатление», — сказал руководитель Красногорского отделения клуба «Активное долголетие» Богдан Андриянов.

Мастера на фабрике покрывают миниатюрные картины несколькими слоями лака, что делает их очень яркими и прочными. При росписи они используют сусальное золото и перламутр. Пенсионеры не только побывали на экскурсии, но и смогли почувствовать себя художниками, посетив мастер-класс.