Экскурсию для школьников в современную поликлинику провели в Котельниках

Учащиеся медицинского класса школы № 1» посетили Котельниковскую поликлинику в рамках образовательной программы по ранней профориентации. Экскурсию для школьников провел главный врач учреждения Дмитрий Полынин, который показал ребятам работу медучреждения изнутри.

Школьники побывали в диагностических и лечебных отделениях, где им продемонстрировали современное оборудование и объяснили принципы его работы, необходимые для постановки точных диагнозов.

Во время визита учащиеся активно интересовались медицинской практикой: задавали вопросы, обсуждали клинические случаи и внимательно наблюдали за работой специалистов.

Пресс-служба администрации городского округа Котельники
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Котельники

«Одна из наших ключевых задач — заинтересовать подрастающее поколение, показать, насколько важна, технологична и увлекательна профессия врача», — отметил Дмитрий Полынин. По итогам экскурсии многие старшеклассники признались, что визит укрепил их желание связать будущее с медициной.

Организованные профориентационные мероприятия не только расширяют кругозор школьников, но и помогают формировать кадровый резерв для системы здравоохранения региона.

