Экскурсию для школьников в современную поликлинику провели в Котельниках

Учащиеся медицинского класса школы № 1» посетили Котельниковскую поликлинику в рамках образовательной программы по ранней профориентации. Экскурсию для школьников провел главный врач учреждения Дмитрий Полынин, который показал ребятам работу медучреждения изнутри.

Школьники побывали в диагностических и лечебных отделениях, где им продемонстрировали современное оборудование и объяснили принципы его работы, необходимые для постановки точных диагнозов.

Во время визита учащиеся активно интересовались медицинской практикой: задавали вопросы, обсуждали клинические случаи и внимательно наблюдали за работой специалистов.