Экскурсию для школьников провели на крупнейший водозаборный узел в Балашихе

Ученики девятого класса школы № 32 в городском округе Балашиха приняли участие в познавательной экскурсии по крупнейшему водозаборному узлу ВЗУ № 1-11. Организатором и проводником мероприятия выступил генеральный директор «Региональной коммунальной системы» Сергей Степашин, который лично познакомил ребят с основными этапами работы предприятия.

В ходе экскурсии школьники узнали о процессе городского водоснабжения, канализирования и отопления, а также о том, как обеспечивается бесперебойная и качественная подача воды в дома жителей Балашихи. Специалисты водозаборного узла продемонстрировали работу современной техники, рассказали о способах устранения аварийных ситуаций, очистке колодцев и борьбе с канализационными засорами.

«Ребята узнали, каким образом вода поступает в Балашиху и как она распределяется. Мы рассказали о работе насосов, а также телеметрии и автоматизации на предприятии. Такие мероприятия очень важны. Они учат детей правильно распоряжаться ресурсами», — отметил Сергей Степашин.

В рамках экскурсии школьники подробно изучили принципы работы откачивающей техники и каналопромывочной машины, которая используется для устранения засоров в трубопроводах. Общение с коллективом предприятия помогло ребятам получить представление о повседневных задачах и ответственности специалистов коммунальной сферы.

Мероприятие прошло в рамках ранней профориентационной работы с молодежью при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Подобные экскурсии помогают школьникам сформировать реальное представление о профессиях в сфере ЖКХ и пробуждают интерес к дальнейшему карьерному развитию в этой важной отрасли.