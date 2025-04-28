Экскурсию для школьников на промпредприятие организовали в Балашихе

В рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор» учащиеся Балашихи посетили экскурсию на одно из крупнейших российских предприятий, специализирующихся на технологиях и оборудовании для разделения воздуха. Мероприятие направлено на знакомство молодежи с профессиональными возможностями и предприятиями округа.
Во время экскурсии школьники познакомились с криогенным машиностроением и процессом производства воздухоразделительных установок. Ребята узнали об уникальных разработках компании и реализованных проектах, что вызвало у них живой интерес и желание узнать больше о технических профессиях.
Особое внимание посетителей привлек производственный комплекс, где они смогли увидеть в действии современное оборудование и оценить масштаб технологических процессов. Представители предприятия рассказали о целевой программе «Криогенмаш» и перспективах развития в этой отрасли.
Проект «Карьера в родном городе» реализуется в городском округе Балашиха с целью помочь молодежи определиться с профессией и познакомиться с ведущими предприятиями региона, создавая условия для успешного профессионального старта.
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