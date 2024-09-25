Экскурсию для дошкольников провели в детском центре «Галактика» в Мытищах

Учеников начальных классов Мытищ познакомили с устройством библиотеки в детском центре «Галактика». Экскурсию для детей провела Светлана Артемьева — директор учреждения.

Детям рассказали о разнообразии литературных жанров: детективы, приключения, поэзия, фантастика, научно-популярная и художественная литература.

Больше всего эмоций у школьников вызвало книгохранилище и система сортировки книг.

Около 60 детей после экскурсии проявили желание записаться в библиотеку. Некоторые из них сразу взяли книги для домашнего чтения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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