Экскурсия по загородному отелю прошла для будущих работников туризма в Солнечногорске

Экскурсию по загородному отелю провели для студентов из Солнечногорска

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Профориентационная экскурсия для студентов колледжа «Подмосковье» прошла в Солнечногорске. Ребята, учащиеся по специальности «Туризм и гостеприимство», посетили дачный отель «Истра Holiday».

Директор по кадрам отеля Светлана Зорина рассказала студентам историю гостиницы и перспективы ее развития, познакомила их с инфраструктурой и спецификой работы специалистов по приему и размещению гостей.

«Продолжаем реализацию социально-значимых проектов на территории нашего округа. Уверен, что профориентационная экскурсия позволит ребятам еще с большей ответственностью подойти к выбору будущей профессии», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Экскурсию организовал отдел туризма управления промышленности, инвестиций и туризма администрации городского округа Солнечногорск. Мероприятие прошло в рамках муниципального проекта «Наши кадры» и проекта «Выбирай свое» от партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Солнечногорске построят загородный отельный комплекс по соглашению на ПМЭФ.

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