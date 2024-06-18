Экскурсия по загородному отелю прошла для будущих работников туризма в Солнечногорске

Экскурсию по загородному отелю провели для студентов из Солнечногорска

Профориентационная экскурсия для студентов колледжа «Подмосковье» прошла в Солнечногорске. Ребята, учащиеся по специальности «Туризм и гостеприимство», посетили дачный отель «Истра Holiday».

Директор по кадрам отеля Светлана Зорина рассказала студентам историю гостиницы и перспективы ее развития, познакомила их с инфраструктурой и спецификой работы специалистов по приему и размещению гостей.

«Продолжаем реализацию социально-значимых проектов на территории нашего округа. Уверен, что профориентационная экскурсия позволит ребятам еще с большей ответственностью подойти к выбору будущей профессии», — отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.