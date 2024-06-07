Загородный отельный комплекс построят в Солнечногорске по соглашению на ПМЭФ

Загородный отельный комплекс построят в Солнечногорске. Лодж-отель разместится на Истринском водохранилище, а его открытие запланировано на 2026–2027 годы. Соответствующее соглашение о реализации инвестиционного проекта на полях ПМЭФ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор компании «Хвой» Виктор Пашигоров.

Глава Подмосковья отметил, что загородные отели с живописными территориями пользуются популярность на территории региона. Кроме того, это востребованное и интересное направление как для бизнеса, так и для туристов. Правительство Московской области прикладывает все усилия для развития новых форматов отдыха на природе.

«Сейчас популярность набирают глэмпинги — у нас их 20, и каждый со своей изюминкой. Скоро начнется строительство лодж-отеля, где кроме мест размещения будет свой водный транспорт, пляж, кафе с мороженым. Инвестор не жалеет фантазии, чтобы сделать отель узнаваемым и притягательным для гостей. Планируется вложить в строительство около двух миллиардов рублей, создать 150 рабочих мест», — рассказал губернатор Подмосковья.

Воробьев подчеркнул, что туристическая отрасль в России продолжает набирать обороты, а реализация подобных проектов способствует развитию сферы. По словам губернатора, в Подмосковье ежегодно приезжают миллионы людей, чтобы провести выходные или отпуск.

«Запрос огромен, поэтому мы стараемся делать так, чтобы был комфорт и сервис», — подытожил Воробьев.

В рамках реализации проекта инвестору предоставят ряд мер поддержки. Среди них — земля под строительство без торгов, субсидия на возмещение затрат на подведение инфраструктуры, а также помощь в подключении к инженерным сетям.

Новый загородный комплекс на Истринском водохранилище будет включать 10 резиденций и 30-50 вил. На территории разместят прокат лодок, оборудуют пляж и детские площадки, а также создадут зоны для деловых встреч.

Для комфортного отдыха гостям предоставят услуги банного и СПА комплексов, ресторанов, магазинов, спортивной инфраструктуры.