Экскурсия по выставке работ молодых художников пройдет в Люберцах 14 августа

В Музейно-выставочном комплексе в Люберцах 14 августа пройдет экскурсия по выставке «Русская хтонь: между мифом и тоской». Жителей округа приглашают бесплатно посетить мероприятие.

Куратор экспозиции расскажет гостям о самом понятии хтони — это архетип тьмы, хаоса и глубины, пронизывающий славянскую мифологию, литературу и искусство.

«На выставке посетители смогут увидеть, как молодые художники из разных городов России передают это явление через живопись, графику, фотографию и керамику. Как современные авторы вписывают хтонь в городской контекст, переплетая фольклор и повседневность», — сказал председатель Комитета по культуре и туризму городского округа Люберцы Илья Рожников.

Начало экскурсии в 16:00. Вход свободный по регистрации или соцкарте Подмосковья. Возрастное ограничение: 6+

Отметим, что 16 августа в рамках выставки пройдет лекция «Миф как особая форма мировоззрения», которую прочитает философ, выпускник Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова Иван Журинский. Возрастное ограничение: 12+