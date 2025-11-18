Экскурсия по музею Зои Космодемьянской прошла для школьников Балашихи

Ученики школы № 11 в Балашихе посетили музейный комплекс, посвященный Зое Космодемьянской. Во время экскурсии школьники познакомились с историей легендарной советской разведчицы и ее подвигом.

Юных гостей встретила атмосфера военных лет: они прошли по залам музея, где собраны личные вещи Зои Космодемьянской. Экскурсовод рассказал о жизненном пути героини — от школьных лет до подвига на фронте — и о решимости встать на защиту Родины.

Особое внимание было уделено обстоятельствам подвига Зои Космодемьянской. Ребята узнали, как девушка добровольно вступила в разведывательно-диверсионную часть, выполняла опасные задания в тылу врага, не сдалась и не предала своих товарищей. В экспозиции школьники рассматривали письма, фотографии, предметы обмундирования и воссозданный интерьер того времени.

Кроме того, экскурсанты познакомились с историей Московской битвы 1941–1942 годов, что позволило увидеть контекст героических событий в регионе и на территории столицы.