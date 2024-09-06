Экскурсию про производству счетчиков ЖКХ провели для молодежи в Мытищах

Студенты Мытищинского колледжа побывали на экскурсии в крупнейшую компанию России — АО «Тепловодомер». Ребята познакомились с производством счетчиков ЖКХ.

Компания «Тепловодомер» специализируется на производстве современных счетчиков воды, теплосчетчиков и систем учета тепловой энергии. Студенты колледжа посетили производственные цеха и познакомились с этапами проектирования, разработки, сборки и испытаний приборов.

После ребята пообщались с директором предприятия, узнали о стажировках, производственной практике и трудоустройстве. Для них это отличная возможность начать карьеру и получить ценный опыт на заводе.

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