Экскурсия на хлопкопрядильную фабрику прошла в Балашихе

Балашихинская хлопкопрядильная фабрика, основанная в 1830 году князем Иваном Трубецким, — сердце истории города. Сегодня это место оживает благодаря экскурсиям, которые позволяют прикоснуться к прошлому, увидеть знаковые постройки и узнать, как зарождалась Балашиха.

Одна из таких прогулок прошла 18 мая под руководством краеведа Натальи Бобыкиной и была организована творческим сообществом «Энтузиасты». Экскурсии, проводимые дважды в месяц, входят в проект «Музей под открытым небом. Фабрика».

«Мы хотим вдохновить жителей интересом к истории Балашихи и ее главного предприятия. Фабрика была центром жизни города, и мы стремимся сохранить эту память. Скоро запустим детские квесты, чтобы сделать экскурсии еще увлекательнее», — рассказала один из организаторов Юлианна Безбородова.

Путешествие начинается в Ленинской галерее, некогда служившей центральной проходной фабрики. Через «большой коридор» гости попадают на часовую площадь, где возвышается башня, прозванная балашихинским «Биг-Беном». По инициативе управляющего Майкла Лунна здесь установили часы с римскими цифрами, которые, к сожалению, не сохранились после революции. Архитектором зданий фабрики был петербуржец Александр Вейденбаум, чьи работы до сих пор впечатляют.

Маршрут проходит через старинный двор, откуда отправляли пряжу по всей России, и включает осмотр ключевых объектов: дома инженеров, больницы, богадельни, казарм для рабочих и уникальной восьмигранной котельной трубы высотой 47,5 метра, отреставрированной в 1953 году. Гостей также привлекают дореволюционные мозаики, старинные стекла и кирпичная кладка, сохранившие дух эпохи.

Фабрика, вокруг которой вырос рабочий поселок, дала начало истории Балашихи. С 2018 года здесь работает культурно-деловой центр, открыт музей, благоустроен центральный дворик и создан арт-квартал «Фабрика 1830» со сквером. Экскурсии стали важной частью сохранения наследия, открывая горожанам и гостям богатую историю предприятия и города.