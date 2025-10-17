Экскурсия на городском водоканале прошла для школьников в Химках

Экскурсию на Химкинский водоканал устроили для ребят из школы № 14 в Химках. Ученики получили подробную информацию о работе предприятия, которое занимается водоснабжением города.

Они увидели настоящую работу Химкинского водоканала.

«Вода — один из главных ресурсов в жизни человека. Было интересно узнать, через какие этапы она проходит перед тем, как оказаться в наших квартирах», — рассказал ученик школы № 14 Богдан Шестеров.

Химкинский водоканал отпраздновал свое 60-летие в этом году. Школьникам рассказали историю предприятия, показали, как работают диспетчеры и другие специалисты. Ребята в реальном времени увидели процесс очистки воды и контроль ее качества.

«Такие встречи очень полезны для молодежи. Они позволяют погрузиться в работу городских предприятий, познакомиться с людьми разных профессий и узнать, какую важную функцию коммунальные службы несут для всего округа», — выделила депутат фракции «Единая Россия» Юлия Мамай.

Посещение таких объектов помогает школьникам лучше понять основы функционирования городской инфраструктуры. Главная задача — профессиональная ориентация и расширение кругозора подростков.

Экскурсии на предприятия регулярно проводятся во всех городах региона при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и местных администраций.

Подобные встречи для школьников будут проводится и в других предприятиях города.