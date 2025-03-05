Экскурсия для волонтеров по историческому центру города прошла в Серпухове

В честь Международного женского дня Центр милосердия собора Николы Белого совместно с Центром поддержки участников СВО и их семей организовал для Серебряных волонтеров Большого Серпухова увлекательную экскурсию по историческому центру города. Путешествие началось с Соборной горы — места, где зарождался Серпухов.

Под руководством экскурсовода Натальи Кулавиной участницы погрузились в богатую историю города, который в прошлом был одной из ключевых крепостей Московского княжества. Во время прогулки они узнали о значимых событиях, выдающихся воеводах и основателях города, а также о святых, чьи имена связаны с серпуховской землей.

Серпухов, некогда славившийся 22 храмами и двумя монастырями, до сих пор сохраняет свое духовное и историческое наследие. С высоты Соборной горы открываются впечатляющие виды на храмы и монастыри, которые привлекают не только верующих, но и туристов.

Маршрут экскурсии включал посещение ключевых достопримечательностей города: Троицкого собора, Воинского мемориала, сохранившихся фрагментов Серпуховского кремля, а также Высоцкого мужского монастыря. Завершилось путешествие посещением собора Николы Белого.

Экскурсия стала для волонтеров не только возможностью прикоснуться к истории родного города, но и приятным подарком к празднику, оставившим яркие впечатления и вдохновение.