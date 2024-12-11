Экскурсия для педагогов прошла в центре «Точка роста» в Ногинске

Специалисты Центра образования № 25 на базе Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» провели мастер-класс по работе с цифровым оборудованием для учителей химии и биологии Богородского округа. Учащиеся Центра поделились с учителями опытом использования цифровой лаборатории по химии.

Старшеклассники показали, как с помощью цифровой лаборатории можно определить кислотность почвы школьного сада и популярных средств бытовой химии.

В рамках мастер-класса приглашенные учителя смогли применить знания на современном оборудовании, которое позволяет школьникам изучать основные и дополнительные общеобразовательные программы. Интерес школьников к предмету говорит о том, что занятия в таком формате становятся хорошим стимулом в учебе, в олимпиадах по предметам и помогают стать конкурентоспособными выпускниками в современном мире.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу.

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