Экскурсия для детей пройдет в усадьбе Кривякино в Воскресенске

В Парке усадьбы Кривякино для детей от 6 лет пройдут познавательные беседы, творческие мастерские в павильоне у фонтана и игровые программы на главной площади. Взрослых и подростков ждут занятия по рубке шашкой у лабиринта — возможность прикоснуться к истории и освоить старинное боевое искусство.

Для взрослых и детей старше 12 лет по предварительной записи организуют экскурсию «Жемчужина Воскресенска». Гости узнают, как дворянское имение получило свое название, где расположена уникальная восьмилучевая система, как сложились судьбы владельцев усадьбы, о союзе благородной девицы с «композитором-конюхом» и незаконной сделке, благодаря которой усадьбой завладели купцы.

Для всех желающих пройдут интерактивные программы с мастер-классами: «Древний мир» (палеонтология), «Как появились буквы», «Тайна русского кокошника», «Барышня-матрешка», «На них все держится», «Былинные герои», квест «Птичьи суперспособности» и другие. Все программы — по предварительной записи.

Запись на программы и экскурсии осуществляется по телефону: +7 (985) 698-68-81. Билеты на все действующие выставки, экскурсии, мастер-классы также можно приобрести онлайн.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдет игровая программа для детей, а также можно будет поиграть в настольные игры в «ИгроКлубе». В среду на роллердроме для малышей состоится «Веселая зарядка».

В четверг в павильоне пройдут мастер-класс и познавательная беседа «А знаете ли вы?». Дети изготовят поделки из подручных материалов в различных техниках, а также узнают много нового из разных областей знаний.

Любители активного образа жизни и участники программы «Активное долголетие» смогут позаниматься северной ходьбой в парке.

Приходите в парки Воскресенска подышать свежим весенним воздухом и принять участие в активностях. Напоминаем, что мероприятия могут быть перенесены из-за погодных условий. Следите за афишами.