Экскурсии на промышленные предприятия предложили ввести в школах Балашихи

Юных жителей Балашихи будут готовить к будущей профессии со школьной скамьи. Проведение регулярных экскурсий на промышленные предприятия предложили на круглом столе, который прошел 16 июня.

Предприниматели и промышленники Балашихи внесли свои предложения для новой Народной программы.

«Необходимо готовить кадры, начиная со школьной скамьи. В настоящее время на нашем предприятии проходят экскурсии для выпускников общеобразовательных школ — учащихся 10-11-х классов. Но для того, чтобы обеспечивать кадрами именно рабочие специальности, необходимо подготавливать их еще раньше. Поэтому один из наших наказов — включить в школьную программу для учеников восьмых классов экскурсии на промышленные предприятия», — сказал генеральный директор ПАО «АК Рубин» Игорь Ряпин.

Сотрудники предприятий Балашихи принимают активное участие в формировании предложений в новую Народную программу. Только от авиационной корпорации «Рубин» собрано более 700 предложений по улучшению городской среды и развитию социальной сферы.

«Прошедший круглый стол стал частью масштабной работы по сбору наказов, проводимой в городском округе. Вместе с руководителями предприятий и экспертами мы обсудили наказы в области развития экономики и промышленности Балашихи. Одной из тем стала подготовка кадров — это направление, которым мы тоже будем активно заниматься. У нас большое количество школьников, очень сильный колледж, который расположен на территории нашего города. И уже есть хороший проект, который реализуется нашими предприятиями. Поэтому будем однозначно масштабировать и поддерживать проекты подготовки кадров», — отметил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

«Единая Россия» продолжит формировать новую Народную программу. В Балашихе уже собрано более 19 тысяч наказов — они станут основой для дальнейшей работы по развитию территорий, социальной сферы и городской инфраструктуры. Жители могут оставить свои предложения на официальном сайте естьрезультат.рф, по телефону горячей линии: 8-800-200-89-50, в местных общественных приемных партии, а также в рамках программных мастерских.