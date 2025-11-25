Экскурсии на два крупных завода начали проводить в Наро-Фоминске

Развитие проекта промышленного туризма активно продолжается в Подмосковье. Два крупных предприятия Наро-Фоминска — машиностроительный завод и завод электроизоляционных материалов «Элинар» — начали проводить экскурсии по своим цехам.

Участниками одного из мероприятий стали представители местного Общества инвалидов. Экскурсанты посетили завод «Элинар», где им показали работу цехов, ключевые технологические этапы и производственные процессы. Гостей познакомили с продукцией предприятия, которую используют в авиационной и кабельной промышленности, машиностроении и энергетике.

Представители Наро-Фоминского общества инвалидов отметили, что экскурсия была необыкновенно интересной и познавательной. «Поражены масштабом производства, мощью и профессионализмом сотрудников», — поделились впечатлениями участники мероприятия. Каждому из них вручили в подарок книгу.

Гости поблагодарили генерального директора предприятия Куимова за организацию экскурсии и теплый прием.

Такие встречи не только знакомят жителей округа с современным производством, но и помогают предприятиям формировать кадровый резерв, повышать узнаваемость бренда и создавать положительный имидж современного и открытого работодателя в регионе.