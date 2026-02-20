Экскурсии и мастер-классы пройдут в парках Воскресенска

Парки Воскресенского округа приглашают жителей и гостей на мероприятия, которые пройдут с 23 февраля по 1 марта. Гостей ждут познавательные беседы, творческие мастерские, игровые программы и экскурсии.

В парке усадьбы Кривякино для детей от шести лет организуют творческие мастерские в павильоне у фонтана и игровые программы на главной площади. Для участников старше 12 лет проведут занятия по рубке шашкой около лабиринта и экскурсию «Жемчужина Воскресенска» по предварительной записи.

Также для всех желающих пройдут интерактивные программы: «Старинная игротека», «А мы к вам музей привезли!», «Барышня-матрешка», «На них все держится» с мастер-классом, «Изразцовые чудеса», «Древний мир» и другие. Запись на программы и экскурсии по телефону: +7 (985) 698-68-81. Билеты можно приобрести онлайн.

В парке «Москворецкий» во вторник состоится игровая программа для детей и настольные игры в «ИгроКлубе». В среду на роллердроме пройдет «Веселая зарядка» для малышей. В четверг в павильоне проведут мастер-класс и познавательную беседу «А знаете ли вы?», а любителей активного образа жизни ждут занятия северной ходьбой.

Организаторы напоминают, что мероприятия могут быть отменены или перенесены из-за погодных условий. Следить за актуальной афишей рекомендуется на официальных ресурсах парков.