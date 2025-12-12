Экскурсии и мастер-классы пройдут в парках Воскресенска с 15 по 21 декабря

С 15 по 21 декабря парки Воскресенска подготовили насыщенную программу для гостей и жителей округа. В парке усадьбы Кривякино запланированы познавательные беседы, творческие мастерские и игровые программы на главной площади.

Для детей организуют занятия по рубке шашкой у лабиринта, а также экскурсии «Жемчужина Воскресенска» и «А мы к вам музей привезли!». Также интерактивные программы «Старинная игротека», «Барышня-матрешка», «На них все держится» с мастер-классом, «Былинные герои» и «Древний мир» проведут для детей старше шести лет.

В парке «Москворецкий» во вторник пройдет игровая программа для детей и настольные игры в «ИгроКлубе». В среду состоится «Веселая зарядка» для самых маленьких, а в четверг — мастер-класс и познавательная беседа «А знаете ли вы?». Также запланированы занятия по северной ходьбе для участников программы «Активное долголетие».

Кроме того, в парках открыта Почта Деда Мороза, где все желающие могут отправить письмо главному волшебнику до конца декабря. График работы почты: с 07:00 до 23:00.

Записаться на мероприятия и экскурсии можно по телефону: +7 (985) 698-68-81. Билеты на выставки и мастер-классы доступны для покупки онлайн.