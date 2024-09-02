Экскурсии и лекции пройдут на промышленном фестивале в Подольске

Фото: Медиасток.рф

Промышленный фестиваль «Тяга Фест II» пройдет на территории кабельного завода «СПКБ ТЕХНО» в Подольске 14 сентябре. Там проведут экскурсии по производству, выставку автолюбителей и мотоциклов, мастер-классы, лекции и многое другое.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, в программу фестиваля включили экскурсии, выставки, лекции и мастер-классы там организуют игровую зону, фудкорт и живую музыку. По словам главы ведомства, заместителя председателя правительства региона Екатерины Зиновьевой, мероприятие направлено на развитие промышленного туризма.

«Он ориентирован на все социальные группы и будет интересен как молодежи и студентам, так и семьям с детьми, которые хотят интересно провести выходные. Всех приглашаем погрузиться в атмосферу промышленного производства», — сказала она.

Приобрести билеты на фестиваль можно по ссылке. Вход будет свободным для детей младше 14 лет.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Забытым астронавтам постучали: у американцев проблемы, но к нам обращаться не будут

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Семейный подряд. История «домодедовского упыря» Продана и его племянника-подражателя

Andrey Arkusha

Дипфейк-порно довело до расследования. Что будет с Telegram в Южной Корее?

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Одна ошибка. Сын жертвы «черных риелторов» раскрыл подробности крупной аферы в Подмосковье

Фейк: российские военные сотрут с лица земли Суджу, а ВСУ помогают местным жителям

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте