Экскурсии и лекции пройдут на промышленном фестивале в Подольске

Промышленный фестиваль «Тяга Фест II» пройдет на территории кабельного завода «СПКБ ТЕХНО» в Подольске 14 сентябре. Там проведут экскурсии по производству, выставку автолюбителей и мотоциклов, мастер-классы, лекции и многое другое.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, в программу фестиваля включили экскурсии, выставки, лекции и мастер-классы там организуют игровую зону, фудкорт и живую музыку. По словам главы ведомства, заместителя председателя правительства региона Екатерины Зиновьевой, мероприятие направлено на развитие промышленного туризма.

«Он ориентирован на все социальные группы и будет интересен как молодежи и студентам, так и семьям с детьми, которые хотят интересно провести выходные. Всех приглашаем погрузиться в атмосферу промышленного производства», — сказала она.

Приобрести билеты на фестиваль можно по ссылке. Вход будет свободным для детей младше 14 лет.

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