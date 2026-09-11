Экскурсии для туристических групп будут проводить на предприятиях ОЭЗ «Дубна»

Управляющая компания особой экономической зоны «Дубна» приступает к формированию программы промышленного туризма для внешних посетителей. О планах рассказали на открытой лекции, которую посетили студенты, экскурсоводы и жители наукограда, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

С докладом об истории ОЭЗ выступила кандидат экономических наук Виктория Халимендик, заместитель генерального директора по инновациям и стратегическому развитию. Она описала влияние площадки на экономику города, рассказала о текущей инфраструктуре и перспективах открытия производств для туристов.

Сегодня в технопарке работают 142 компании-резидента, создающие продукты в сферах ИТ, биомедицины, композитных материалов и сложных инженерных систем. Территория давно вышла за рамки сугубо рабочего пространства: здесь функционируют отель, ресторан, цифровой здравпункт, спортивная площадка и сквер, а также проводятся хакатоны, ярмарки вакансий и шахматные турниры.

Сейчас промышленный туризм сфокусирован на профориентации школьников и студентов, которые могут наблюдать за высокотехнологичными процессами изнутри. В будущем география и аудитория экскурсий расширятся до организованных туристических групп.

«Мы договариваемся с резидентами о разной периодичности экскурсий — кто-то готов принимать группы раз в месяц, кто-то раз в квартал. Постепенно все больше компаний включаются в развитие промышленного туризма», — отметила Виктория Халимендик.