Экскаватор-амфибия очистил пруды в Мытищах

Мытищи — первый в Московской области округ, на базу которого поступила закупленная для муниципальных нужд экскаватор-амфибия «Боцман М». Заместитель главы округа Артур Суворов проконтролировал работу техники.

Работы на пожарном пруду, который является общим сразу для двух деревень округа — Новогрязново и Грибки, уже завершены. Эта локация стала одной из первых в Мытищах, на которой проведены масштабные работы с помощью экскаватора. Дно пруда очищено, избавлено от загрязнений и лишней растительности.

Затем «Боцман М» переместился в деревню Юдино. Там предстоит выполнить работу сразу на двух прудах.

«Водоемы сильно заросли, накопилось большое количество ила и мусора, а полноценная очистка не проводилась уже давно. Постепенно налаживаем эту работу. Наши операторы вполне освоили новую технику, приобрели необходимый опыт, и с каждым днем темпы очистки становятся все выше. Работы предстоит немало», — отметил Артур Суворов.