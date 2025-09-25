Экс-директор музея «Бородинское поле» в Можайске отметила 90-летие

День памяти российского полководца Багратиона, героя Бородинского сражения 1812 года, стал поводом почтить ветерана музейного дела Алису Дмитриевну Качалову, многолетнего директора Государственного Бородинского военно-исторического музея‑заповедника. Юбилярше передали поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы Можайского округа Дениса Мордвинцева, председателя Совета депутатов Лидии Афанасьевой и коллектива музея во главе с директором Игорем Корнеевым.

С поздравлениями в дом Алисы Качаловой пришли также депутат Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников и Виктор Лапкин, председатель оргкомитета фестиваля «Бородинская осень», в дни которого отмечался юбилей. Ветерана поддержали и представители монашеских общин Спасо‑Бородинского и Успенского Колоцкого женских монастырей.

Алиса Качалова — почетный гражданин Можайска, заслуженный работник культуры РФ и ветеран труда — почти полвека посвятила музейной работе. По приказу Министерства культуры она возглавила музей в 1979 году и под ее руководством были проведены масштабные работы по восстановлению памятников на Бородинском поле: к 175‑й годовщине битвы отремонтировали Главный монумент и основные мемориалы, а экспозиция музея значительно расширилась.