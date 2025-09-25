Экс-директор музея «Бородинское поле» в Можайске отметила 90-летие
День памяти российского полководца Багратиона, героя Бородинского сражения 1812 года, стал поводом почтить ветерана музейного дела Алису Дмитриевну Качалову, многолетнего директора Государственного Бородинского военно-исторического музея‑заповедника. Юбилярше передали поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы Можайского округа Дениса Мордвинцева, председателя Совета депутатов Лидии Афанасьевой и коллектива музея во главе с директором Игорем Корнеевым.
С поздравлениями в дом Алисы Качаловой пришли также депутат Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников и Виктор Лапкин, председатель оргкомитета фестиваля «Бородинская осень», в дни которого отмечался юбилей. Ветерана поддержали и представители монашеских общин Спасо‑Бородинского и Успенского Колоцкого женских монастырей.
Алиса Качалова — почетный гражданин Можайска, заслуженный работник культуры РФ и ветеран труда — почти полвека посвятила музейной работе. По приказу Министерства культуры она возглавила музей в 1979 году и под ее руководством были проведены масштабные работы по восстановлению памятников на Бородинском поле: к 175‑й годовщине битвы отремонтировали Главный монумент и основные мемориалы, а экспозиция музея значительно расширилась.
В 1987 году по инициативе директора было организовано перезахоронение праха генерала Петра Ивановича Багратиона — в ходе археологических раскопок обнаружили фрагменты останков, захоронение прошло 18 августа в отремонтированном склепе у подножия Главного монумента.
Коллеги подчеркивают вклад Алисы Дмитриевны в культурную жизнь страны: при ее руководстве появились знаковые праздники и фестивали на Бородинском поле — «День Бородина», «Стойкий оловянный солдатик», фестиваль «Москва за нами. 1941 год» — и сформирована сильная команда единомышленников. Заместитель директора по развитию музея Лариса Березовая отметила ее как «настоящего патриота и замечательного руководителя», полностью отдавшего себя делу сохранения исторической памяти России.
В числе памятных эпизодов юбилея Качаловой она вспоминает и встречу с президентом: на 200‑летнем юбилее Бородинского сражения Владимир Путин пожал ей руку и поинтересовался, не нуждается ли она в чем‑то, что ветеран восприняла как знак поддержки и подтверждение значимости своей работы.