Экосубботник в честь Дня Волги прошел в Дубне

В Дубне прошел масштабный субботник, в котором приняли участие около 100 человек — волонтеры, представители «Молодой Гвардии Единой России» и сотрудники Северного отделения Среднерусского банка Сбербанка. В ходе акции была убрана береговая линия протяженностью около двух километров в районе Российского центра программирования.

К молодогвардейцам из Дубны присоединились активисты из соседних округов, которые с радостью возвращаются на чистые и ухоженные пляжи наукограда. Руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» по городскому округу Лобня Денис Барабанов отметил, что с каждым годом мусора на берегу становится все меньше, что говорит об изменении сознания жителей и эффективности проводимой работы.

Дубна — единственный город Московской области, расположенный на берегах Волги. В рамках экологической недели 20 мая на набережной прошла лекция, посвященная значению реки для жизни наукограда.