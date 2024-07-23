Минэкологии Подмосковья напомнило о важности раздельного сбора отходов

Подмосковная молодежь активно участвует в экологических акциях и проектах. Школьники и студенты помогают расчищать берега рек, посещают экскурсии на комплексы переработки и учатся разделять отходы. О том, как в регионе развивается экологическое просвещение, рассказали в подмосковном Минэкологии.

Экологическое просвещение — одна из важных задач государства. Чтобы научить жителей разделять отходы и бережно относиться к природе, в Подмосковье регулярно проводят тематические акции и проекты. Так, в парке имени Лазутиной в Одинцове недавно состоялся Экофест — на нем торжественно открыли скамейку, полностью сделанную из переработанного пластика. Как отметил глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, этот материал хорошо подается ремонту — его не нужно красить, а появившиеся царапины можно легко разгладить специальным утюжком.

Эко-фестиваль состоялся в Одинцове в четвертый раз. На него стараются привлечь как можно больше молодежь. По мнению заместителя министра экологии региона Вадима Воронцова, важно с детства объяснять жителям о важности раздельного сбора.

После участия в таких мероприятиях дети делятся полученной информацией с родителями, тем самым вовлекая в экологический образ жизни и взрослых.